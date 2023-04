Finland start met bouw van hek op Russische grens

Aangezien Finland begin deze maand toetrad tot de NAVO wil het land nu zijn grens met Rusland beter beveiligen. Daarom zal er in de komende jaren meer dan 200 kilometer aan hekwerk komen. Tegen 2026 moeten de meest kritieke delen afgewerkt zijn. Het nieuwe hek wordt 3 meter hoog, bedekt met scheermesdraad en gevolgd door een weg. Naar schatting zal het project 380 miljoen euro kosten. Tot nu toe bestond de Fins-Russische grens slechts uit een laag draadhek dat vooral bedoeld was om vee en andere huisdieren tegen te houden.

Vrijdag startte Finland met de eerste drie kilometer aan een grensovergang in het zuidoosten van het land. Het is de bedoeling om dat eerste stuk in juni af te werken. Projectleider Ismo Kurki zei vrijdag dat het hek weliswaar niet bedoeld is om een invasiepoging te stoppen, maar dat het wel bewakingsapparatuur zal hebben.

Het project heeft tot doel het toezicht en de veiligheid te verbeteren, en daarmee treedt het land in de voetsporen van landen zoals Litouwen, Letland en Polen die ook barrières opwerpen. Mocht Finland te maken krijgen met “instrumentele of anderszins wijdverspreide illegale binnenkomst”, dan zal het in aanbouw zijnde hek een “essentiële aanvulling” zijn, aldus de grenswacht. Al is er momenteel niet erg veel activiteit te merken aan de grens. Vorig jaar ontdekte Finland slechts 30 illegale grensoverschrijdingen, terwijl Russische grenswachten ongeveer 800 pogingen om Finland binnen te komen tegenhielden, aldus de Finse grenswacht.

Finland deelt een grens van 1.343 kilometer met Rusland. Als gevolg van de Finse toetreding zal de grens tussen de NAVO en Rusland meer dan verdubbelen.

© REUTERS

(sgg)