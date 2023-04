Ze wist niet dat er oorlog was en dat corona voorbij was: Spaanse vrouw leeft 500 dagen in grot op 70 meter diepte

Ze moest haar ogen even dichtknijpen voor het felle zonlicht en wilde zo snel mogelijk douchen. Want dat was al geleden van eind november 2021. Na 500 dagen is de Spaanse Beatriz Flamini (50) weer onder de mensen na een vrijwillig verblijf in een Spaanse grot. Voor de wetenschap en om een nieuw wereldrecord te vestigen. “Ik heb op geen enkel moment aan opgeven gedacht.”

Toen Beatriz Flamini, een Spaanse atlete en speleologe uit Madrid, de uitdaging aanging, was de wereld nog in de greep van de Covid-pandemie, leefde de Britse koningin Elisabeth nog en was er nog geen oorlog in Oekraïne. Dat de coronacrisis intussen voorbij is, dat Poetin vorig jaar de oorlog verklaarde aan Zelenski en dat koning Charles eindelijk op de troon zit in Groot-Brittannië, dat vernam ze allemaal vrijdag pas. Na haar ‘bevrijding’.

“Er is duidelijk veel gebeurd, maar ik heb het zeker niet gemist”, lachte ze. “Toen speleologen vrijdag afdaalden om me te komen halen, sliep ik. Ik wist niet dat het de laatste dag was, dat het experiment voorbij was. Even vreesde ik dat er wat gebeurd was met iemand van mijn naasten, dat ik daarom naar boven moest. Beu was ik het zeker nog niet daar beneden en bovendien was mijn boek nog niet uit.”

Toen wetenschappers haar dik twee jaar geleden voorstelden om deel te nemen aan een uniek experiment, ging ze de uitdaging onmiddellijk aan.

In een grot bij Motril, waar onze koning Boudewijn in 1993 stierf in zijn buitenverblijf, lieten speleologen haar tot 70 meter diepte zakken. Die ondergrondse ruimte van twaalf vierkante meter zou 500 dagen lang haar nieuwe thuis worden. Twee verjaardagen en twee nieuwjaren vierde ze er, al heeft ze het zelf niet geweten. Want ze had er totaal geen besef van tijd.

© via REUTERS

© via REUTERS

© EPA-EFE

“Of toch, toen ik mijn menstruaties weer kreeg, wist ik dat er opnieuw een maand verstreken was”, zegt ze.

Onderzoek

Flamini, intussen 50 geworden, werd de hele tijd gevolgd door wetenschappers van de universiteiten van Granada en Almeria om onder meer de effecten van isolatie en extreme desoriëntatie te bestuderen en gevolgen op het slaappatroon. Maar ook hoe het menselijk brein reageert op leven in eenzaamheid en op zo’n lange tijd zonder daglicht te zien.

“Ik heb anderhalf jaar gezwegen en met niemand anders dan met mezelf gesproken. Negeer alstublieft wat ik allemaal verteld heb”, zei ze vrijdag aan het team dat haar opgevolgde. De vrouw werd de hele tijd gefilmd. Ze hallucineerde geregeld en kraamde dan allerlei onzin uit.

Dat het experiment nu stopte, daar was geen speciale reden voor. Het was gewoon zo afgesproken, tenzij er medische of psychische problemen zouden optreden, dan zou men haar sneller naar boven halen.

Speleologen hadden een nooduitgang gemaakt voor het geval ze dringend zou moeten geëvacueerd worden. Om de ruimte in de grot toch een beetje leefbaar te maken, was er ook leidingwater en elektriciteit gelegd. Maar dat was zowat het enige comfort dat ze had.

Voorbij gevlogen

“Ik sta wat wankel op mijn benen nu en ik stink ook een beetje omdat ik al zo lang niet kon douchen, maar voor de rest gaat het prima. De tijd is voorbijgevlogen.”

Toch had ze ook lastige momenten. Toen er een invasie van vliegen in de grot was, bijvoorbeeld. Toch dacht ze nooit aan opgeven.

Om de tijd te doden las ze zo’n 60 boeken, sportte en tekende ze en (her)ontdekte ze zichzelf, zegt ze. Als ze iets nodig had, werd dat haar met een grote tas aan een kabel aangereikt. Ook voedsel en drank werden zo geleverd.

Maar een uurwerk, een gsm, kranten, een radio of tv kreeg ze niet. Al heeft ze daar ook nooit om gevraagd. Een laptop had ze wel ter beschikking. Maar daarmee kon ze enkel berichten versturen, niets ontvangen. En toegang tot het internet had ze ook niet.

Met haar deelname aan het experiment heeft Flamini niet alleen de wetenschap een dienst bewezen, ze heeft er ook het wereldrecord mee gebroken. De Italiaanse Christine Lanzoni verbleef in 2007 vrijwillig 269 dagen in een grot.

De komende dagen, zegt ze, gaat ze familie en vrienden bezoeken. Maar ook lekker eten en de actualiteit wat inhalen. Want twee jaar lang heeft ze niet geweten wat er in de wereld is gebeurd. “Ik ken zelfs mijn paswoorden en geheime codes niet meer.”

© AFP

© via REUTERS