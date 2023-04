Persoon aangereden door trein in station, getuige verklaart dat slachtoffer “geduwd werd door andere persoon”

In het station van Ninove is vrijdagavond omstreeks 20.10 uur een persoon aangereden door een trein. Hoe de aanrijding is kunnen gebeuren, is op dit moment nog onduidelijk. De man overleefde de aanrijding, maar het treinverkeer bleef door het incident ongeveer anderhalf uur onderbroken tussen Denderleeuw en Geraardsbergen.

De aanrijding gebeurde omstreeks 20.10 uur toen een trein vanuit Denderleeuw in de richting van Geraardsbergen het station kwam binnengereden. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De man overleefde de klap en werd voor verzorging overgebracht naar het ASZ ziekenhuis in Aalst. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Dertig reizigers geëvacueerd

Op het ogenblik van de aanrijding zaten er zo’n dertig passagiers in de trein. De reizigers werden iets na 21 uur geëvacueerd via het perron, bevestigt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Rond 21.15 kon het spoorverkeer hernemen, weliswaar over één van de twee sporen, aldus nog Baeken.

Ook burgemeester Tania De Jonghe (Open VLD) bevestigt het incident en verklaart dat de betrokkene gewond naar het ziekenhuis is overgebracht. Over de omstandigheden of de oorzaak van de aanrijding kon de burgemeester nog geen verdere details geven.

Volgens een getuige die op het moment van de feiten op het perron aanwezig was, zou de betrokkene geduwd zijn door een andere persoon, die daarna is weggelopen. Deze verklaring kon evenwel niet bevestigd worden.