Twee jaar na overlijden van populaire cipier Valerie (35) organiseren vrienden eerbetoon: “Ze stond altijd voor iedereen klaar”

Met een lach een traan hebben de vrienden van de overleden Valerie Decoorne (35) vrijdag in Gent samen herinneringen opgehaald. De populaire Gentse cipier overleed twee jaar geleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. “Valerie was een fantastisch persoon. Ze mag nooit worden vergeten.”

“Het is vandaag (vrijdag, red.) twee jaar geleden dat Valerie overleed”, zucht vriendin Hannelore Hamerlinck. “Vaak denk ik aan haar, maar vandaag is het extra moeilijk. Valerie wordt door veel mensen gemist. Door corona hebben we ook nooit deftig afscheid kunnen nemen.”

Als herdenking voor Valerie organiseerde Hannelore daarom samen met andere vrienden vrijdag een wandeling voor de overleden cipier. Ze brachten een pakkend eerbetoon, maar haalden vooral samen herinneringen op. “Met de glimlach en een traan”, klinkt het.

Studentenclub

Het was de moeder van Valerie Decoorne die in april 2021 het levenloze lichaam van haar dochter aantrof in haar Gentse appartement. De cipier overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting. Vermoedelijk had ze die opgelopen bij een grote covid-uitbraak in de Nieuwewandeling.

Haar overlijden veroorzaakte een schokgolf. Bij de nabestaanden overheerste vooral de vraag waarom cipiers niet prioritair werden gevaccineerd – iets wat een maand later dan toch gebeurde. “Valerie was trots op haar job”, pikt Hannelore in. “Het was haar roeping.”

© David Van Hecke

Voetbal

Hannelore en Valerie leerden elkaar kennen in het Gentse studentenleven. Beiden waren lid van de LGBT-studentenclub Agantha. “Ik was nieuw en zocht mijn weg in Gent. Valerie nam me onder de arm en hielp mij. Ze steunde mij en gaf raad. Dat deed ze met zo veel mensen. Ze was heel geliefd.”

Als studenten beleefden Hannelore en Valerie mooie jaren. Vele avonden brachten ze samen door in de Overpoortstraat, in cafés als Porter House of ’t Kofschip. “Uren aan een stuk kon je praten met Valerie. Over haar favoriete voetbalploeg Club Brugge, bijvoorbeeld. Maar je kon bij haar ook je hart luchten.”

Traditie

Een twintigtal vrienden van Valerie verzamelde vrijdag in de Overpoortstraat. Eerst aten ze een frietje met mayonaise. Daarna klinkten ze met een drankje in ’t Kofschip en Dixie. Ze lieten ballonnen op bij de Nieuwewandeling en eindigden in ’t Einde der Beschaving op het Veerleplein.

“Iedere plek was speciaal voor ons en wekte herinneringen aan Valerie op”, zegt Hannelore. “We gaan dit volgend jaar opnieuw doen. We vonden veel steun bij elkaar. Valerie was een fantastisch persoon en heeft voor veel mensen iets betekend. Ze mag niet worden vergeten.”

