Bolsonaro moet getuigen over bestorming Braziliaans parlement

De extreemrechtse Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro zal binnen tien dagen moeten getuigen over de bestorming van Braziliaanse overheidsgebouwen op 8 januari. Dat heeft een federale rechter van het Hooggerechtshof bevolen.

“Jair Messias Bolsonaro zal binnen maximaal tien dagen door de federale politie worden verhoord”, aldus het besluit.

Op 8 januari bestormden duizenden mensen die weigerden de nederlaag van Bolsonaro bij de presidentsverkiezingen te accepteren het presidentieel paleis, het parlement en het Hooggerechtshof. De bestorming vond plaats een week na de inauguratie van het linkse staatshoofd Luis Inacio Lula da Silva. Die had de verkiezingen in oktober met een nipte meerderheid van 50,9 procent gewonnen.

Het geweld in Brasilia deed denken aan de invasie van het Capitool twee eerder in de VS door aanhangers van Donald Trump, die weigerden de nederlaag tegen Joe Biden te accepteren.