Take That en Katy Perry treden op tijdens ‘kroningsconcert’ voor Charles

Onder meer Take That, Katy Perry en Lionel Richie zullen optreden tijdens het ‘kroningsconcert’ van de Britse koning Charles III op 7 mei in Windsor Castle. Dat maakt de Britse omroep BBC vrijdag bekend. Er zullen later nog namen aangekondigd worden

Ook de Italiaanse zanger Andrea Bocelli, de Welshe operazanger Bryn Terfel, de Engelse zangeres Freya Ridings en de Engelse componist en pianist Alexis Ffrench zullen aanwezig zijn op het evenement de dag na de kroning.

De kroning van Charles III en zijn echtgenote Camilla vindt op 6 mei plaats in Westminster Abbey in Londen. Een dag later vindt het ‘kroningsconcert’ plaats, dat bijgewoond zal worden door 20.000 gasten. Er zal ook een speciaal ‘kroningskoor’ zijn die avond in Windsor Castle.

Op 7 mei vinden in Londen nog verschillende andere evenementen plaats, zoals een kroningslunch. Overal in het land zijn straatfeesten en theekransjes gepland en wordt verwacht dat mensen bijeenkomen in clubs, parken of buurten. Onder het motto ‘Big Help’ worden mensen aangemoedigd om op maandag 8 mei informatie in te winnen over vrijwilligerswerk in hun gemeenschap. Ze krijgen daarvoor zelfs een dag vrij en hoeven dus niet te werken of naar school.