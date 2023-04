Belgen in het buitenland: Dodi Lukebakio verliest duel om behoud, Dries Mertens wint met ruime cijfers

Schalke 04 heeft de strijd tussen degradatiekandidaten in Duitsland gewonnen van Hertha Berlijn. Op de 28e speeldag van de Bundesliga ging Rode Duivel Dodi Lukebakio met hekkensluiter Hertha met 5-2 onderuit in Gelsenkirchen. De ploeg uit Berlijn blijft achter met 2 punten uit zes competitieduels.

Vroege doelpunten van Tim Skarke (3.) en Marius Bulter (14.) bezorgden Schalke een 2-0 voorsprong. Net voor rust draaide Stevan Jovetic (45+2.) de aansluitingstreffer voorbij de ingevallen Shalke-doelman Alexander Schwolow. In de tweede helft zorgden Simon Terodde (48.) en opnieuw Marius Bulter (78.) voor euforie bij Shalke. De 4-2 van Marco Richter (84.) bracht Shalke-verdediger Marcin Kaminski niet van zijn stuk. Hij (90+1.) schoot een vrije trap door de muur in doel en legde de over 5-2 eindstand vast.

Shalke telt nu 24 punten, twee punten minder dan Bochum dat op de vijftiende plaats net buiten de degradatiezone staat. Hertha Berlijn staat met 22 punten op de achttiende en laatste stek.

In de Turkse Super Lig heeft Dries Mertens vrijdag met leider Galatasaray een zeer ruime zege geboekt tegen Kayserispor, nummer zeven in de stand. Door onder meer een hattrick van Mauro Icardi (18., 42. en 45+12.) in de eerste helft won Galatasaray met 6-0 in Istanboel. Ook Milot Rashica (23.), Kerem Akturkoglu (59.) en Nicolo Zaniolo (71.) deden het Turkse publiek juichen. Dries Mertens werd in minuut 65 vervangen door Bafetimbi Gomis. Dankzij de overwinning heeft Galatasaray voorlopig negen punten voorsprong op de tweede in de stand Fenerbahce.

Horemans wint met Excelsior

Excelsior, met Siebe Horemans in de basis, heeft vrijdag Go Ahead Eagles verslagen met 2-1 in de Nederlandse Eredivisie.

Couhaib Driouech (54.) bracht de Rotterdammers tijdens hun 29e competitiewedstrijd van het seizoen in de tweede helft op voorsprong. Willum Thor Willumsson (61.) zorgde voor de aansluitingstreffer, maar in minuut 65 haalde Julian Baas de zege voor Excelsior binnen. Bij Go Ahead Eagles speelde Philippe Rommens de hele wedstrijd.

Door de zege bevindt Excelsior zich voorlopig niet langer in de degradatiezone. De ploeg telt nu 27 punten en staat vijftiende. Go Ahead Eagles heeft 30 punten en bezet de twaalfde plek.