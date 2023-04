Women Super League: Gent en Club YLA schieten weinig op met gelijkspel

In play-off twee heeft Femina Woluwe vrijdag Aalst met 3-2 opzijgezet. In de 30e minuut opende Lotte Michiels de score voor Woluwe. Daphne Wertbrouck (50.) verdubbelde die voorsprong, al maakte Ulrike De Frere (59.) vanop de stip niet veel later de aansluitingstreffer. Daphne Wertbrouck stelde de zege in minuut 69 veilig met haar tweede doelpunt van de avond. Ulrike De Frere (89.) mildere, ook met haar tweede van de avond, de score nog.

Club YLA staat vijfde in titelplay-offs met 23 punten. Gent, dat de titel niet meer kan winnen, heeft 16 punten en staat zesde en laatste. In de andere play-offreeks leidt Femina Woluwe het klassement met 17 eenheden. Aalst staat na negen nederlagen op rij laatste in de groep met 2 punten.