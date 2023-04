Amper een week nadat Klaassen bebloed naar de kant moest: Nederlandse wedstrijd opnieuw gestaakt door wangedrag van supporters

Nederland blijft in de ban van wangedrag bij voetbalsupporters. Vorige week moest de topper tussen Feyenoord en Ajax nog even gestaakt worden nadat Davy Klaassen verwond raakte nadat hij een aansteker tegen het hoofd geworpen kreeg, nu werd de wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II vroegtijdig afgefloten.

Het was wanneer Willem II-speler Kabangu zijn ploeg op voorsprong schoot dat de potjes bij de NAC-supporters 16 minuten voor tijd overkookten. Verschillende projectielen, waaronder bierbekers, werden het veld opgegooid. Eerder werd de wedstrijd al eens stilgelegd nadat er ook al vuurpijlen op het veld werden geworpen. De scheidsrechter besloot daarom de wedstrijd vroegtijdig af te fluiten.

Het is zo al de tweede keer op twee weken tijd dat het Nederlands voetbal om de foute redenen het nieuws haalt. In de bekeroverwinning van Ajax tegen Feyenoord moest de wedstrijd ook even gestaakt worden nadat Ajax-speler Davy Klaassen een aansteker tegen het hoofd kreeg en verzorgd moest worden. Die match kon uiteindelijk wél worden afgewerkt omdat er nadien geen incidenten meer waren.