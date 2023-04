Elon Musk start met X.AI een eigen bedrijf voor kunstmatige intelligentie en gaat concurrentie aan met ChatGPT

Volgens een artikel in de zakenkrant Financial Times wil Musk met X.AI de concurrentie aangaan met OpenAI, de Californische start-up die onder meer bekend is van het AI-programma ChatGPT.

X.AI Corporation werd al in maart opgericht, enkele weken voordat Musk mee een open brief ondertekende waarin werd opgeroepen tot het nemen van een pauze van zes maanden in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Andere vooraanstaande ondertekenaars van de open brief zijn onder meer Apple-oprichter Steve Wozniak en enkele wetenschappers die aan de basis van AI hebben gestaan.