Woning gaat volledig in vlammen op, eigenaar had geen brandverzekering

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond in een woning in de Valleistraat in Meerbeke een bijzonder zware brand. Toen de bewoner de brand in de woning opmerkte verwittigde hij meteen de brandweer, maar bij aankomst van de verschillende brandweerploegen sloegen de vlammen al uit het dak. Naar verluidt had de bewoner geen brandverzekering voor het gebouw.

De brand ontstond rond 5.10 uur vrijdagnacht. Het enige wat de bewoner nog kon doen was de brandweer verwittigen en zichzelf in veiligheid brengen. Doordat de woning volgestouwd zat met materiaal was het voor de brandweerploegen van Denderleeuw en Ninove onmogelijk om de woning te betreden en de vuurhaard van binnenuit te bestrijden. De bluswerken konden daardoor enkel gebeuren van buitenaf, waardoor het blussen van de hevige brand een stuk moeilijker was. Doordat alles door het vuur in de woning verteerd is zal het moeilijk worden de exacte oorzaak te achterhalen.

© Chris Bosseloo

De woning is volledig vernield en onbewoonbaar door de brand waardoor de eigenaar een ander onderkomen moeten vinden. Volgens buurtbewoners zou de man niet over een brandverzekering beschikken en was de woning volgestouwd met allerlei materialen. Bij de stad Ninove zou er ook al eerder melding gemaakt zijn van de brandonveiligheid in de woning. Er vielen bij deze zware brand geen gewonden.

© Chris Bosseloo