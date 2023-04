Biden in tranen tijdens bezoek aan Ierland na onverwacht weerzien: “Hij wist niet eens dat ik hier werkte”

Op de laatste dag van zijn bezoek in Ierland heeft Joe Biden een onverwacht emotioneel moment beleefd. De Amerikaanse president liep er bij toeval de priester tegen het lijf die zijn overleden zoon Beau het laatste sacrament had toegebracht en brak in tranen uit.

Joe Biden bracht de voorbije vier dagen een bezoek aan meerdere plaatsen in Ierland, het land waar zijn voorouders van afkomstig waren. Op de laatste van die vier dagen werd het plots erg emotioneel toen hij oog in oog stond met Frank O’Grady. Dat is de priester die mee aan de zijde van Biden stond toen diens zoon Beau in 2015 aan kanker overleed en die dag zelfs het laatste sacrament toebracht.

O’Grady verhuisde recent naar Knock Shrine, de plaats waar Biden een ontmoeting had met priester Richard Gibbons. “Ik wist het niet eens van O’Grady tot de president hier was. Toen ik het hem zei, lachte en huilde hij. Het raakte hem duidelijk, je kon goed zien wat het voor hem betekende. Het was een buitengewone namiddag, die ik niet snel zal vergeten”, zei hij bij BBC.

Toen O’Grady opgebeld werd en Biden vervolgens ontmoette, waren er nog meer tranen. “Hij wist niet dat ik hier werkte”, zei die tegen Sky news. “Ik zag hem en werd zelf ook emotioneel. De laatste keer dat we elkaar zagen, was zijn zoon erg ziek. Dat kwam allemaal terug. “Ik heb de president, zijn zoon Hunter en zijn zus in de kapel gezien en ongeveer tien minuten gesroken. Hij was heel blij om mij te zien, en ik heel blij om hem te zien. Ik kreeg van hem en van Hunter een dikke knuffel. Het voelde als een reünie.”

Biden keert zaterdag terug naar de VS.

© AP