Aantal tijdelijke huisverboden voor intrafamiliaal geweld sterk gestegen

Het aantal tijdelijke huisverboden dat wordt opgelegd om explosieve gezinssituaties van huiselijk geweld te ontmijnen, kent in Vlaanderen een sterke stijging. In het eerste kwartaal van 2020 kregen nog 19 gewelddadige partners een tijdelijk huisverbod opgelegd, maar tijdens de eerste drie maanden van dit jaar is dat aantal al gestegen naar 156. Dat meldt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) zaterdag.

Als de huidige tendens aanhoudt, zal het aantal tijdelijke huisverboden in 2023 boven de 700 uitkomen. Ter vergelijking: in 2022 werd de maatregel 488 keer genomen in Vlaanderen.

“Ik geloof niet dat de huidige stijging snel gaat stabiliseren. Wel integendeel”, zegt Demir. “De maatregel wordt het meest gebruikt in die regio’s waar naast een justitiehuis ook een FJC (Family Justice Centra) actief is. Die liggen vandaag in de provincies Limburg en Antwerpen. Nog dit jaar gaan vijf extra FJC’s open in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende. In iedere regio installeren we ook nog extra contactpunten zodanig dat hun dienstverlening voor iedereen bereikbaar wordt.”

Volgens Demir tonen de cijfers ook aan dat geweld binnen het gezin onvoldoende werd aangepakt. “Het is pijnlijk om vast te stellen dat een maatregel als het tijdelijke huisverbod in de stad Rotterdam met 600.000 inwoners even vaak wordt genomen als in heel Vlaanderen met 6 miljoen inwoners. We zijn dus bezig met een broodnodige inhaaloperatie.”

Door een tijdelijk huisverbod van maximaal 14 dagen op te leggen kan de rust terugkeren en kan een gezin hulp zoeken voor de problemen. De maatregel kan na een zitting op de familierechtbank verlengd worden tot maximaal 3 maanden. In de praktijk loopt een tijdelijk huisverbod gemiddeld 68 dagen, blijkt nog uit de cijfers van de minister.