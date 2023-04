Beelden tonen enorme ravage bij Nederlandse boer na explosie waarbij 18.000 koeien omkomen

Er zijn videobeelden opgedoken van de enorme ravage na een explosie bij een Nederlandse boer in Texas. Bij de ontploffing kwamen maar liefst 18.000 koeien om het leven. Een werknemer van de boer zat binnen vast, maar werd gered door de hulpdiensten. Hij is wel zwaargewond en verkeert in levensgevaar. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.