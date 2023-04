Beelden tonen hoe straatrace helemaal misgaat in Frankrijk wanneer bestuurder uit de bocht vliegt

Bij een straatrace in het noorden van Bordeaux is een 32-jarige bestuurder vrijdagavond met zijn auto ingereden op een menigte. Zeven mensen raakten gewond, onder wie twee ernstig, zo is vernomen bij de brandweer en de politie.

Omstreeks 23.00 uur verloor de chauffeur in een bocht met hoge snelheid de controle over het stuur. Op amateurbeelden is te zien hoe het voertuig van de weg raakte en toeschouwers op het trottoir aanreed. Zeven mensen raakten gewond. Twee mensen liepen ernstige verwondingen aan “de benen en het bekken” op, maar niemand is in levensgevaar.

De bestuurder van het voertuig is ter plaatse opgepakt en zit nog steeds in hechtenis. In zijn auto zaten ook nog drie andere mensen.

(kmlo)