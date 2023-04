Politie achtervolgt bromfietser: veel commotie bij arrestatie bestuurder

In Eisden (Maasmechelen) heeft vrijdagavond een achtervolging voor veel bekijks gezorgd. Die eindigde op de Bevrijdingslaan. De achtervolging begon op de Koninginnelaan en ging via de parking van Shopping M2 richting Europaplein. Daar konden vier gemotoriseerde agenten van de zone LaMa de scooter onderscheppen. De bestuurder werd opgepakt. De bromfiets werd getakeld. De achtervolging lokte heel wat kijklustigen. Bij de arrestatie van de bestuurder was er heel wat commotie.