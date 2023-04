Eva Kaili zegt dat ze niet terugkeert naar Athene voordat ze is vrijgesproken: “Ik zal nooit bekennen”

De voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili wil niet terugkeren naar Athene zonder vrijspraak in haar corruptiezaak. “Als ik er niet in slaag het Belgische gerecht ervan te overtuigen dat ik onschuldig ben, zal ik nooit teruggaan naar mijn vaderland”, zo heeft ze verklaard aan het Griekse weekblad To Vima.

“Ik zal nooit bekennen dat ik de mensen heb verraden die me met hun stem hadden geëerd”, zegt ze nog in het zaterdag verschenen interview.

Kaili werd in december aangehouden in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Ze heeft vrijdag de gevangenis mogen verlaten, maar staat wel nog altijd onder elektronisch toezicht. Volgens haar advocaat Michalis Dimitrakopoulos bevindt Kaili zich nu samen met haar dochter in haar Brusselse appartement. “Ze wil terug naar de vergaderingen van het Europees Parlement, na het einde van de juridische procedure”, zo deelt hij zaterdag mee aan de Griekse zender Skai.

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden grote sommen geld hebben betaald of substantiële giften hebben aangeboden aan mensen die een politieke of strategische positie innemen binnen het Europese halfrond.