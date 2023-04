Militairen claimen controle over presidentieel paleis en luchthaven van Khartoem

In de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn zaterdagochtend zware gevechten losgebarsten tussen de troepen van twee rivaliserende generaals. De paramilitaire groep RSF van generaal Mohamed Hamdane Daglo claimt intussen de controle over het presidentieel paleis en de luchthaven overgenomen te hebben.

In een mededeling stellen de RSF (Rapid Support Forces) zaterdag dat de paramilitaire groep de controle heeft overgenomen over “het presidentieel paleis”, “de luchthaven van Khartoem” en verscheidene andere “basissen in verschillende provincies”. Het reguliere leger stelt dan weer dat de berichten van RSF “leugens” zijn.

Verscheidene wijken in Khartoem werden zaterdag wakker met het quasi ononderbroken lawaai van geweerschoten en explosies. Die vielen zowel te horen in het noorden van de stad, waar het presidentieel paleis en de luchthaven liggen, en in het zuiden, waar het hoofdkwartier van de RSF zich bevindt. Het leger en de paramilitairen beschuldigen elkaar ervan de vijandelijkheden te hebben gestart.

De gevechten zijn het resultaat van oplopende spanningen tussen Daglo en legerleider Abdel Fattah al-Burhane, de de facto leider van Soedan. Beide generaals stonden bij de militaire coup van oktober 2021 nog zij aan zij, maar Daglo nam gaandeweg afstand van Burhane. Hun rivaliteit lokte een diepe politieke crisis uit en staat de overgang naar een nieuwe civiele regering in de weg.

De integratie van de RSF, een beruchte militie van voormalige soldaten uit Darfoer, in het reguliere leger vormde één van de grootste struikelblokken. De paramilitairen riepen de bevolking zaterdag op om zich achter hen te scharen en “de verworvenheden van de revolutie” te beschermen, een verwijzing naar de volksopstand tegen dictator Omar al-Bashir in 2019.