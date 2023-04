Club Brugge-CEO Vincent Mannaert over zijn alcoholprobleem: “Uiteindelijk moet ik stoppen met drinken, hopelijk kan ik dat”

Vincent Mannaert, de CEO van Club Brugge, is door Club Brugge op de vingers getikt na een klacht over alcoholmisbruik. Het is niet de eerste keer dat Mannaert voor overmatig alcoholgebruik de pers haalt. Zo werd de 48-jarige Opwijkenaar al vijf keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Eerder dit seizoen kwam hij in beschonken toestand ook al enkele keren de kleedkamer binnen na een teleurstellend resultaat. Bij Humo deed de CEO zijn verhaal: “Alcohol is overal in deze job.”

LEES OOK. Club Brugge tikt CEO Vincent Mannaert op de vingers over alcoholmisbruik na klacht

Club Brugge-CEO Vincent Mannaert doorbrak via een interview met Humo de stilte over zijn alcoholprobleem. Al verschillende keren kwam Mannaert in opspraak door overmatig gebruik van alcohol, bijvoorbeeld na de 0-4 nederlaag in de Champions League tegen Porto. Mannaert ging toen na de wedstrijd - in beschonken toestand - zijn zegje doen in de kleedkamer. “Ik had te veel gedronken. Dat was fout, en daar ben ik ook op aangesproken door mensen in de club, waaronder Bart Verhaeghe (de voorzitter, red.)”, legt Mannaert uit. “Ook na de wedstrijd tegen KV Oostende drie dagen later heeft Verhaeghe mij stevig aangesproken nadat ik weer naar de kleedkamer ging. Het strookte niet met mijn functie, zei hij. Ik heb een probleem met alcohol, dat niet van recente aard is. Ik ben er al ongeveer twee jaar voor in therapie, ik heb op een bepaald moment zelf beslist om de stap te zetten. Ook mijn thuissituatie leed er soms onder. Ik kreeg het signaal dat ik er iets aan moest doen.”

Mannaert beseft dat er iets moet veranderen. “Op de raad van bestuur van de club heb ik recent te horen gekregen dat alcohol en de representatie van Club Brugge niet samengaan. Het is confronterend: je moet voor de spiegel gaan staan en je tekortkoming erkennen. Eigenlijk ben ik nooit een dagelijkse drinker geweest. Er zijn altijd periodes geweest dat ik helemaal niet dronk. Ik heb het niet nodig.”

Via groepssessies hoopt Mannaert alcohol op termijn volledig uit zijn leven te kunnen bannen. “Uiteindelijk moet ik stoppen met drinken, hopelijk kan ik dat. Ik heb er alleszins vertrouwen in. In deze job is alcohol overal, dus discipline is cruciaal.”

© BELGA

Mannaert blijft wel hoopvol en twijfelt er niet aan dat hij ook volgend seizoen nog de CEO is van Club Brugge. “Hoe groot de kans is dat ik hier in september nog zit? Groot”, aldus Mannaert. “Maar komt er een dag dat er geoordeeld wordt dat ik moet stoppen, zal ik dat aanvaarden en vooral dankbaar zijn dat ik het zolang heb mogen doen. Ik ben het engagement aangegaan dat eerdere voorvallen niet meer zullen gebeuren, en als dat niet lukt zal de samenwerking stoppen, neem ik aan.” De raad van bestuur sprak alleszins zijn vertrouwen uit in Mannaert, al liepen er wel een klacht binnen bij de vertrouwenspersoon van de club, Ignaas Devisch. Mannaert werd wel gewezen op zijn alcoholmisbruik.