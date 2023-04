Storingen aan elf overwegen door brandje in onderstation, treinverkeer verstoord

Brandweer Westhoek werd zaterdagvoormiddag rond 10.45 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw langs de Pannestraat in Veurne. Er werd melding gemaakt van brand in een zogenaamd onderstation, waar vonken en rookvorming te zien was. Ter plaatse werd geen grote brand aangetroffen en de brandweer hoefde niet te blussen, maar er ontstonden storingen ter hoogte van overwegen aan het spoor in de regio.