Tunesische voetballer sterft nadat hij zich in brand steekt: “Ik werd beschuldigd van terrorisme na een discussie over bananen”

Een Tunesische voetballer is om het leven gekomen nadat hij zichzelf uit protest in brand gestoken had. In een video is te zien hoe hij dat doet, en hoe hij roept dat hij van terrorisme beschuldigd werd na een dispuut met een fruitverkoper. Op zijn begrafenis kwam het tot rellen met de politie.

Wat Nizar Issaoui overkomen is, lijkt te gek voor woorden. De 35-jarige Tunesische voetballer en vader van vier werd door de politie opgepakt nadat hij ruzie had gekregen met een fruitverkoper. Issaoui klaagde erover dat er geen bananen te koop waren voor minder dan 10 dinar (29,5 euro) per kilogram, wat het dubbele is van de door de overheid bepaalde prijs, en werd prompt door de agenten beschuldigd van terrorisme.

Dat zat hem hoog, zo maakte hij in een post op Facebook duidelijk. “Voor een ruzie met een verkoper van bananen aan 10 dinar, word ik beschuldigd van terrorisme door de politie. Terrorisme voor een klacht over bananen… Ik heb geen energie over. Laat de politiestaat weten dat de doodstraf vandaag uitgevoerd wordt.” Vervolgens stak de voetballer zichzelf in brand, wat hij ook filmde terwijl hij nog eens schreeuwde waarom hij dat deed. Hij liep erg zware brandwonden op, alle hulp kwam te laat om zijn leven nog te redden.

Op de begrafenis van de man, vrijdag in zijn thuisstad Haffouz, kwam het tot een gewelddadige confrontatie tussen de aanwezigen en de politie. De betogers gooiden stenen naar de agenten, die traangas in hun richting afvuurden.

De dood van de voetballer doet denken aan de protesten uit 2010, toen straatverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in brand had gestoken. In de protesten die daarop volgen, werd president Zine al-Abidine Ben Ali verdreven. Op dit moment is ook veel ongenoegen over de huidige president Kais Saied. Die heeft een nieuwe grondwet ingevoerd om zichzelf meer macht te geven. Zijn regering heeft nog niet gereageerd.