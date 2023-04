AC Milan kleurt Belgisch: De Ketelaere, Vranckx, Origi én Saelemaekers in de basis voor duel tegen Bologna

Alle vier de Belgen staan zaterdagmiddag aan de aftrap met AC Milan voor het Serie A-duel tegen Bologna. Voor Vranckx (20) is het zijn eerste basisplaats dit seizoen voor de Italiaanse landskampioen.

De Ketelaere, Vranckx, Origi en Saelemaekers krijgen nog eens hun kans van coach Pioli, die - met alle respect - voor een B-elftal koos voor de verplaatsing naar Bologna. De reden daarvoor is niet vergezocht: dinsdag wacht de cruciale verplaatsing naar Napoli in de Champions League waarin AC Milan een 1-0 voorsprong verdedigt. Sterkhouders als Bennacer, Tonali en Rafael Leao zitten daarom op de bank tegen Bologna.

Ook die wedstrijd is nochtans niet onbelangrijk: AC Milan moet in de slotwedstrijden nog vol aan de bak om zijn Champions League-ticket te veroveren. De Milanezen staan voorlopig wel vierde, maar stadsgenoot Inter telt op de vijfde plaats maar één puntje achterstand. En voor de vijfde is er geen ticket voor de Champions League voorzien.