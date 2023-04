Meer zon en wind dan verwacht, en dat heeft gevolgen: elektriciteitsprijs zakt ver onder nul

Doordat er meer zon en wind is dan verwacht, is zaterdag de elektriciteitsprijs sterk onder nul gezakt. Rond de middag zakte de prijs per megawattuur zelfs naar - 300 euro. “Er moet nu betaald worden om stroom in het net te duwen.”

Transmissiebeheerder Elia moet elke dag zorgen dat er in ons land voldoende energie op de markt beschikbaar is. Wanneer we spreken over de beschikbare hoeveelheid hernieuwbare energie kijkt Elia daarvoor onder meer naar de weersvoorspellingen. “Vrijdag is er blijkbaar een iets of wat foutieve inschatting gemaakt van de hoeveelheid zon en wind die we vandaag (zaterdag, red.) zouden krijgen. Daardoor is er nu erg veel hernieuwbare energie op de markt. De actuele stroomprijs is rond de middag gezakt tot -300 euro per megawatt uur. Dat is heel laag”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

“Het is sowieso altijd een moeilijk verhaal voor de elektriciteitsoperator, maar op dit moment betekent dat eigenlijk dat de windparken en andere spelers moeten betalen om hun stroom binnen de markt kwijt te kunnen. Want er is veel te veel stroom op het net. We zien zelfs dat ze de windturbines op mindere kracht moeten laten draaien. Moesten die op volle kracht draaien dan zou de prijs nog verder kunnen zakken.”

Bewolkt in Duitsland

Ook het feit dat het weekend is, werkt het huidige scenario wat in de hand. “In de week zijn er veel meer bedrijven actief en is het ‘gewicht’ op het net zwaarder. Maar door die weekendmodus kunnen de prijzen dus extreem laag gaan.”

Én eigenlijk heeft Elia dan ook nog geluk dat het in Duitsland momenteel wel bewolkt is. “Zo kunnen we nog stroom verkopen aan Duitsland. Maar aan Nederland kunnen we momenteel niets kwijt. Daar is het weer vergelijkbaar met België”, zegt Roose. Het zal naar alle waarschijnlijkheid wel niet van lange duur zijn. “Morgen zien we meer bewolking, dus gaat de zon niet meer zo veel meespelen en zal de prijs niet meer zo laag staan.”

Omdat die negatieve prijzen slechts een momentopname zijn, zal de impact voor een gemiddeld gezin waarschijnlijk ook eerder beperkt blijven.

