Franse spoorbonden roepen aanstaande donderdag uit tot “dag van woede” door pensioenhervorming

“De nachtelijke afkondiging van de wet verandert niets aan onze strijd. Wij gaan niet verder zolang deze wet niet is geschrapt”, zo stellen CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail en CFDT-Cheminots in een mededeling.

De spoorbonden hielden al meermaals stakingen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd tot 64 jaar en kondigen voor 20 april “een dag van woede” aan. Die vindt plaats aan de vooravond van de start van de schoolvakanties in de regio van Parijs en het zuiden.

De vakbonden omschrijven 20 april als “een voorbereidende etappe” naar 1 mei, de Dag van de Arbeid. “Het sociale geweld, georkestreerd door de regering en de president van de rijken verplicht ons om gemobiliseerd te blijven”, zo stellen ze in de mededeling.

Ondanks maandenlang protest is de wetgeving over de verhoging van de pensioenleeftijd zaterdag in het Franse staatsblad verschenen. President Emmanuel Macron zette vrijdagavond zijn handtekening onder de tekst nadat de Grondwettelijke Raad eerder op de dag het licht op groen had gezet.