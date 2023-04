Politieke verontwaardiging over drastische maatregel om internetfraude onder 2.500 euro niet te vervolgen: “Klassenjustitie”

Dat het parket in West-Vlaanderen niet langer internetfraude onder 2.500 euro vervolgt, kan op weinig politiek begrip rekenen. “Hiermee geef je signaal aan fraudeurs dat het allemaal oké is”, aldus N-VA. Volgens Vooruit is hier sprake van “klassenjustitie”.

LEES OOK. Opgelicht voor ‘maar’ 2.500 euro? Daders worden niet meer vervolgd

Het parket van West-Vlaanderen is niet het eerste dat drastische maatregelen neemt rond phishing en andere internetfraude. Vorig jaar kondigde het parket van Halle-Vilvoorde ook al aan dat het zaken onder de 10.000 euro niet langer vervolgt, tenminste wanneer de fraude vanuit het buitenland is opgezet. De kans op succes is dan zodanig klein dat het zijn middelen liever elders inzet.

Toen al kreeg de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), stevige kritiek in het parlement. Maar de aankondiging van het West-Vlaamse parket toont aan dat er sindsdien niet veel is veranderd. Daar blijft internetfraude onder de 2.500 euro voortaan sowieso onbestraft. Met als reden: personeelstekort.

“Dit is het zoveelste bewijs dat Justitie nog steeds niet op de rails zit”, reageert Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), voorzitter van de Kamercommissie Justitie, die hierover vorig jaar ook al vragen stelde. “Heel veel mensen worden net met zo’n fraude geconfronteerd én aan de fraudeurs geef je het signaal dat het allemaal oké is.”

“Bovendien is 2.500 euro veel geld, voor sommigen is het al hun spaargeld”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). “Getroffen West-Vlamingen krijgen door deze beslissing het signaal dat hun zaak niet voldoende belangrijk is om te onderzoeken.” De partij Vooruit spreekt zelfs onomwonden van “klassenjustitie”. “Slachtoffers zijn vaak de digitaal ongeletterden die leven van een pensioen of een laag inkomen”, zegt Kamerlid Ben Segers. “Zij moeten net extra beschermd worden tegen fraudeurs.”

Meer geld, meer mensen

Alles heeft alles natuurlijk met geld en personeel te maken. Dat gaf de procureur van West-Vlaanderen zelf ook aan: met vijf extra magistraten zou hij al die zaken wél kunnen vervolgen. Regeringspartij Groen vraagt daarom aan Van Quickenborne om extra geld vrij te maken.

Al lijken extra inspanningen er niet onmiddellijk aan te komen. In zijn reactie liet de minister verstaan dat de parketten zelf beslissen welke keuzes ze maken met de (beperkte) middelen die ze ter beschikking hebben. Vorig jaar, na de aankondiging van het parket Halle-Vilvoorde, ontkende Van Quickenborne trouwens dat dit tot straffeloosheid leidt. “Integendeel”, zei hij toen in de Kamercommissie Justitie. “Het zorgt ervoor dat de criminelen lastens wie een pakkans bestaat ook effectief kunnen worden vervolgd.”

Daar zijn de meeste partijen het vandaag dus niet mee eens. Kristien Van Vaerenbergh zet het ook in het bredere plaatje van Justitie. Zij pleit - opnieuw - voor een werklastmeting. Die zou objectief in kaart kunnen brengen hoeveel magistraten de verschillende parketten precies nodig hebben, waar de gaten zitten en waar het personeelstekort het grootst is.

LEES OOK. Aantal slachtoffers phishing en oplichting stijgt zienderogen, maar als je minder dan 10.000 euro kwijt bent, begint parket er niet aan