Kleine domper voor Vincent Kompany en Burnley, Leander Dendoncker viert verjaardag met zege met Aston Villa

Vincent Kompany zal met zijn club Burnley de kampioenenschaal in de Engelse Championship dit weekend nog niet in de lucht kunnen steken. De enige overgebleven concurrent Sheffield United won zaterdagmiddag met 4-1 van staartploeg Cardiff City zodat The Clarets het titelfeest moeten uitstellen.

Door de vlotte zege van Sheffield verkleint de ploeg zijn achterstand op Burnley tot 11 punten. Zelfs als de troepen van Kompany zaterdagnamiddag winnen op het veld van degradatiekandidaat Reading, blijft de kloof van 14 punten met nog vijf wedstrijden te gaan in theorie overbrugbaar.

Burnley is, in tegenstelling tot Sheffield, wel al zeker van promotie naar de Premier League.

Dendoncker en Aston Villa houden de punten thuis

Leander Dendoncker en Aston Villa hebben zaterdagnamiddag de openingswedstrijd van de 31e speeldag in de Premier League met 3-0 gewonnen van Newcastle United.

Dendoncker mocht van coach Unai Emery op zijn 28e verjaardag nog eens aan de aftrap verschijnen in de competitie, voor het eerst sinds het duel tegen Manchester United van begin november, dus nog voor de start van het WK in Qatar. Centraal op het middenveld speelde onze landgenoot een solide wedstrijd en hij zag zijn team na elf minuten al op voorsprong klimmen dankzij een treffer van Jacob Ramsey, op aangeven van Ollie Watkins.

© AP

De 2-0 op het uur van Watkins werd terecht afgekeurd door de VAR wegens buitenspel. Het doelpunt was ook al voorafgegaan door een duwfout. Het was slechts uitstel van executie voor een zwak Newcastle, want enkele minuten later draaide diezelfde Watkins zich goed vrij in de zestien, waardoor hij de thuisploeg toch op een dubbele voorsprong kon zetten. In het slot zette Watkins zijn naam voor de tweede keer op het scorebord en met de 3-0 was het helemaal over en uit voor de Magpies. Twee doelpunten, een assist en een afgekeurde treffer, het was wel duidelijk wie er Man van de Match was in een uitgelaten Villa Park.

Villa is aan een indrukwekkende reeks bezig in de Premier League. Tegen Newcastle was het al hun vijfde zege op rij, de zevende in acht wedstrijden. Enkel tegen West Ham moest er een puntendeling toegestaan worden. Sinds februari zijn ze ongeslagen.

In het klassement blijven ze dan ook steeds maar opschuiven. Intussen zijn ze neergestreken op een zesde plaats, op drie punten van nummer vijf Tottenham. Newcastle staat met nog eens drie punten meer op de derde plaats, maar moet die zondag waarschijnlijk afstaan aan Manchester United en ook de Spurs kunnen langszij komen.