In het oosten van Oekraïne is de strijd tegen de Russische bezetters een loopgravenoorlog geworden. Al maandenlang wordt er gevochten voor enkele meters terreinwinst. "Natuurlijk ben ik bang. Iedereen is bang als er weer een aanval op ons afkomt", vertelt een infanterist die in de loopgraven van Bachmoet vecht.