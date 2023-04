VIDEO. Red Flame Ella Van Kerkhoven is een monster in de lucht en scoort loepzuivere hattrick met het hoofd voor OHL

OH Leuven blijft de titelstrijd in de Women Super League spannend maken. De Leuvense vrouwen waren zaterdag met 3-2 te sterk voor Standard Fémina en tellen nu 34 punten, twee meer dan Anderlecht dat later nog speelt. Vrouw van de dag was Ella Van Kerkhoven, die drie keer scoorde in het eerste halfuur en zo een loepzuivere hattrick scoorde (telkens met het hoofd).