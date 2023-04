Wagner-baas Prigozhin dringt er bij Poetin aan om oorlog te stoppen: “Doel bereikt door groot deel van mannelijke bevolking van Oekraïne uit te roeien”

“Voor de Russische autoriteiten en voor de samenleving als een geheel is het vandaag noodzakelijk om een definitief einde te maken aan de speciale militaire operatie”, schreef Prigozjin vrijdag in een blogpost op Telegram. Daar voegde hij aan toe dat het meest ideale scenario momenteel is om dat einde aan te kondigden en iedereen te informeren dat Rusland de resultaten bereikt heeft die het gepland had. “En in zekere zin hebben we die ook daadwerkelijk bereikt.”

Hij schreef ook dat “in theorie Rusland dit beslissende doel al bereikt heeft door een groot deel van de actieve mannelijke bevolking van Oekraïne uit te roeien en een ander deel, dat naar Europa is gevlucht, te intimideren.” Volgens hem rest er nog slechts één ding: vaste voet aan de grond krijgen in de gebieden die de Russen momenteel al hebben ingenomen.

Vredesakkoord is “onmogelijk”

Hij ontkent ook niet dat Oekraïne een tegenoffensief zou kunnen lanceren en de Russische linies zou kunnen doorbreken. “Dit kan leiden tot globale veranderingen in de Russische samenleving. Het volk is al op zoek naar iemand om de schuld te geven voor het feit dat wij niet het sterkste leger ter wereld zijn, en in deze situatie zullen zij opzoek gaan naar ‘de zondebok’.”

Maar hij zegt ook dat Rusland klaar is om zo’n tegenoffensief af te slaan. “Het beste scenario om Rusland te genezen, zodat het zich verenigt en de sterkste staat wordt, is een offensief van de strijdkrachten van Oekraïne, waarbij geen onderhandelingen mogelijk zullen zijn.”

“En ofwel worden de Oekraïense strijdkrachten in een eerlijk gevecht verslagen, ofwel zal Rusland zijn wonden likken, spieren opbouwen en zijn rivalen opnieuw in een eerlijk gevecht verscheuren.” Volgens Prigozjin is tot een vredesakkoord komen met Oekraïne “onmogelijk” om de oorlog te beëindigen.

(sgg)