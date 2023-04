Prins Laurent bezoekt (3 uur later dan gepland) autoshow in Kortrijk met zoon Aymeric (17)

LEES OOK. Prins Laurent, een godsgeschenk voor biografen: Canvas zet zijn zestigste verjaardag erg vroeg in met docureeks

De organisatoren trokken al jarenlang aan de mouw van Laurent, met de vraag om hun event te bezoeken. Dit jaar hapte de prins toe, ook omdat zijn zoon – net als hijzelf, overigens – een autoliefhebber is. Om elf uur ’s ochtends zou Laurent in Kortrijk zijn, even over tweeën in de namiddag kwam hij uiteindelijk toe. Hij liet zich rondleiden door organisator Dries Dumoulin en toonde zich hoogst geïnteresseerd, met name in de tentoongestelde gerestaureerde oldtimers.

LEES OOK. Prins Laurent reageert op handtastelijkheden tijdens zijn jeugd: “Er zijn mensen die veel meer hebben meegemaakt”

“Ik heb er zelf een”, zei hij. “Een Pininfarina. Een Italiaanse cabriolet. Een van de mooiste auto’s die ooit gemaakt zijn. Ik heb heimwee naar de tijd waarin dat soort auto’s gemaakt werden.” Of Laurent echt heimwee heeft naar vroegere tijden, is minder waarschijnlijk. Afgelopen week kwamen – in aanloop naar de Canvas-documentaire Prins op overschot – opnieuw veel verhalen naar boven over zijn tragische jeugd, misbruik incluis. Maar op zijn verleden wilde Laurent in Kortrijk niet ingaan. “Ik ken mijn eigen leven”, zei hij. “Documentaires en verhalen erover interesseren me hoegenaamd niet.”