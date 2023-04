Duitse titelstrijd blijft thriller: Dortmund geeft zege weg tegen tien man en na knotsgekke slotfase met goal in 97e minuut

In de Bundesliga speelde Borussia Dortmund, ondanks een 0-2 voorsprong, gelijk tegen degradatiekandidaat Stuttgart.

Sebastien Haller (26.) en Donyell Malen (33.) brachten het nummer twee uit de Duitse hoogste voetbalklasse op voorsprong. Late doelpunten van Tanguy Coulibaly (78.) en Josha Vagnoman (84.) beloonden het doorzettingsvermogen van tien Stuttgartspelers, Konstantinos Mavropanos kreeg rood in minuut 39.

Giovanni Reyna (90+3.) trof in de extra tijd nog raak en leek de thuisploeg een punt te ontnemen. Silas (90+7.) besliste daar in extremis anders over en maakte voor een tweede keer gelijk.

Doordat leider Bayern München ook punten liet liggen tegen Hoffenheim (1-1), blijft het verschil tussen beide ploegen twee punten. Thomas Meunier en Julien Duranville stonden niet op het wedstrijdblad voor Dortmund. Achter Bayern en Dortmund bezet Leipzig voorlopig de derde plek met 51 punten. Augsburg heeft 29 punten en staat veertiende.