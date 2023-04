PREMIER LEAGUE. Zorgen voor Roméo Lavia en Amadou Onana, “triest gedrag” van boze Tottenham-fans is onderwerp van gesprek

Na een eerste helft zonder doelpunten opende Eberechi Eze (54.) de score voor Crystal Palace. Een kwartiertje later trof Eze (68.) opnieuw raak. Southampton kon nadien het tij niet meer keren. Albert Sambi Lokonga viel in minuut 86 nog in voor Palace. Lavia speelde de hele wedstrijd voor Southampton.

Amadou Onana moest door een liesblessure passen voor de wedstrijd van Everton tegen Fulham. Zijn ploeg verloor het duel met 1-3 en blijft zo op de rand van de degradatiezone. Harrison Reed (22.), Harry Wilson (51.) en Daniel James (68.) scoorden voor de bezoekers. Dwight McNeil (35.) maakte de eerredder voor Everton, dat 27 punten telt. Dat zijn er evenveel als Nottingham Forest dat op de achttiende positie, de eerste degradatieplaats, staat.

Nog in de Premier League verloor Chelsea opnieuw. De Blues moesten met 1-2 hun meerdere erkennen in Brighton en blijven elfde.

Tottenham ging in eigen huis met 2-3 onderuit tegen Bournemouth, na een goal in de 95ste minuut. De Spurs missen zo de kans om voorlopig naast nummer vier Manchester United te komen. Kop van Jut voor de thuisfans was Davinson Sanchez. De verdediger kwam in de 35ste minuut de geblesseerde Clément Lenglet vervangen, maar ging tot tweemaal toe de mist in en werd nog voor het uur opnieuw vervangen. Tot jolijt van de Spurs-fans.

Tottenham-keeper Hugo Lloris vond het gedrag richting Sanchez allesbehalve. “Het begon al voor die tegengoals hé, het begon al toen hij inviel. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik vind het erg voor Davinson, hij is een ploegmaat en vriend. Hij vecht al jaren voor deze club. Dit is gewoon triest, dit wil je niet zien in het voetbal.”