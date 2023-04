L.R.: "Ik ben open over mijn verslaving tegen de mensen die ik leer kennen." — © Sebastian Steveniers

Mensen die hulp zoeken voor hun alcoholprobleem steken de schuld vaak op zichzelf, zegt Remi Spiers, psychiater bij de afdeling voor verslavingszorg bij Karus. "Als maatschappij zijn we hypocriet over hoe we kijken naar de consumptie van alcohol."