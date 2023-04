Belgische piloot komt om het leven tijdens Franse vliegshow

Een Belgische piloot is om het leven gekomen, nadat hij in het Franse Valenciennes door de propeller van zijn vliegtuig werd gegrepen. Dat meldt het Franse dagblad La Voix de Nord.

Een Belgische piloot is donderdagmiddag bij een ongeluk om het leven gekomen tijdens een vliegshow in Prouvy, in de buurt van Valenciennes in de regio Hauts-de-France. Dat meldde het Franse regionale dagblad La Voix du Nord vrijdag. Hij werd bij het starten van de motor gegrepen door een propeller en overleed ‘s avonds aan zijn verwondingen op de spoeddienst van het ziekenhuis van Valenciennes.

De gebeurtenissen vonden donderdagmiddag plaats op het tarmac van de luchthaven van Valenciennes, in Prouvy. Als voormalig piloot van British Airways nam de man geregeld deel aan vliegshows, waaronder die in Prouvy. Hij was ook de eigenaar van twee Russische Yakovlev-vliegtuigen.

De FOD Buitenlandse Zaken, gecontacteerd door Belga, heeft het overlijden nog niet kunnen bevestigen. Maar volgens SudInfo gaat het om de 58-jarige Etienne Verhellen uit Charleroi.