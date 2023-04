Meer dan 100 dierenrechtenactivisten gearresteerd tijdens wereldberoemde paardenrace Grand National

Er waren dit jaar niet alleen fans, maar ook vele dierenrechtenactivisten aanwezig tijdens de wereldberoemde race in Aintree in het Verenigd Koninkrijk. Zij probeerden meermaals races stil te leggen, ketenden zich vast aan omheiningen en protesteerden tegen het evenement.

Volgens de politie werden er in totaal 118 activisten gearresteerd op verdenking van criminele schade en openbare overlast in verband met verstoring van de Grand National. “We zijn een natie van dierenliefhebbers, maar de pijn die deze prachtige wezens dagelijks ervaren doet dat label geen recht. We moeten manieren vinden om van dieren te houden die hen geen pijn doen”, vertelde een activiste aan The Guardian.

Tijdens het driedaagse evenement stierven uiteindelijk drie paarden, voornamelijk nadat ze ten val kwamen tijdens een race. “Onschuldige renpaarden lijden onder de handen van een industrie die erop gericht is geld te verdienen aan hun exploitatie. Aintree blijft een productieve moordenaar van paarden”, klonk het in een verklaring van dierenrechtenorganisatie Animal Aid.

