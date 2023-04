Minstens 25 doden en meer dan 180 gewonden bij gevechten in Khartoem

Wijken in Khartoem werden zaterdag wakker met quasi ononderbroken lawaai van geweerschoten en explosies. Het leger onder leiding van Abdel Fattah al-Burhane, de de facto leider van het land, en de RSF onder leiding van generaal Mohamed Hamdane Daglo beschuldigen elkaar ervan de vijandelijkheden gestart te hebben.

De RSF namen naar eigen zeggen de controle over het presidentieel paleis, de luchthaven van Khartoem en verscheidene basissen in verschillende provincies over. Het leger ontkende dat. In een interview met televisienetwerk Al Jazeera beweerde Abdel Fattah al-Burhane dan weer dat het leger het presidentieel paleis, de luchthaven en de militaire hoofdkwartieren in handen had.

De gevechten concentreren zich nog steeds op het presidentieel paleis, de luchthaven en het staatsradiostation, aldus het Duitse persagentschap dpa. Dat maakt echter ook melding in de media van gevechten in de staten Witte Nijl, Noord-Kordofan en Noord-Darfoer. Er werden tanks en gevechtsvliegtuigen ingezet.

Zaterdagavond werden al 25 doden en 183 gewonden geteld. Maar dat aantal zou nog kunnen oplopen. Het is momenteel onduidelijk of het allemaal burgerslachtoffers zijn.

Buurland Tsjaad sluit grens

De gevechten zijn het resultaat van oplopende spanningen tussen Mohamed Hamdane Daglo en Abdel Fattah al-Burhane. Beide generaals stonden bij de militaire coup van oktober 2021 nog zij aan zij, maar Mohamed Hamdane Daglo nam gaandeweg afstand van Abdel Fattah al-Burhane. Het gaat om een geschil over de timing van de integratie van de RSF in het leger, als onderdeel van een machtsdelingovereenkomst met de burgers die de protesten tegen de voormalige president Omar al-Bashir in 2019 leidden. De paramilitairen riepen de bevolking zaterdag op om zich achter hen te scharen en “de verworvenheden van de revolutie” te beschermen.

Met het oog op de “instabiele veiligheidssituatie in Soedan” schortte de luchtvaartmaatschappij EgyptAir haar verbindingen met de Khartoem vanaf zaterdag voor 72 uur op. Nadat een van haar vliegtuigen, met passagiers en bemanning aan boord, zaterdagochtend beschadigd werd door geweervuur, schrapte ook Saudia, het voormalige Saudi Arabia Airlines, alle verbindingen met Soedan.

Buurland Tsjaad heeft zaterdag de grens met Soedan gesloten. Dat meldt de woordvoerder van de regering, Aziz Mahamat Saleh. “Geconfronteerd met deze toestand van onrust heeft Tsjaad, terwijl het zijn grenzen beveiligt, beslist de grens met Soedan tot nader order te sluiten”, klinkt het in de verklaring. Tsjaad deelt een grens met Soedan van meer dan duizend kilometer lang.

Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hebben alle partijen gevraagd zich terughoudend op te stellen. Ook Moskou en Washington, bij monde van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlands beleid, waarschuwde dat een escalatie de situatie alleen maar zou verergeren. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties riep op de vijandelijkheden te staken, de rust te herstellen en de dialoog aan te gaan. Dat deed tevens de speciale gezant van de Verenigde Naties in Soedan, de Duitser Volker Perthes.

22 Belgen in Khartoem veilig

“De 22 Belgen die in Khartoem aanwezig zijn, zijn allemaal veilig en wel.” Dat heeft de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Brussel zaterdagnamiddag gemeld. “We hebben contact opgenomen met alle Belgen die in Soedan aanwezig zijn en zich hebben ingeschreven bij Buitenlandse Zaken en het gaat goed met hen. De meesten zijn daar om professionele redenen. Er heeft ons geen enkele hulpvraag bereikt”, verduidelijkt de woordvoerder. “Alles is onder controle”, stipte hij aan, met de toevoeging dat er geen verplichting is om zich bij de ambassade te melden en dat het aantal ter plaatse aanwezige landgenoten dus waarschijnlijk hoger ligt.

België heeft geen diplomatieke vertegenwoordiging in Soedan. “Maar we hebben een ambassade in Caïro die bevoegdheid heeft over Khartoem. En we staan ​​in contact met de ter plaatse aanwezige Nederlandse ambassade”, onderstreepte Buitenlandse Zaken nog. De evolutie van de toestand wordt nauwlettend gevolgd.