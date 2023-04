Trainer Dominik Thalhammer is duidelijk bij degradatie van KV Oostende: “Velen faalden, ik wil niemand met de vinger wijzen”

“Dit is een heel triestig moment”, zuchtte trainer Dominik Thalhammer bij de mathematische zekerheid van de degradatie. “Ik wil aan iedereen een sorry zeggen: aan de club, alle werknemers en de jeugdafdeling, ja, voor iedereen. Nochtans trachten we vandaag in een 5-4-1-systeem wel alles te geven om te winnen. Leuven had in de eerste helft meer balbezit maar wij controleerden toch het spelbeeld. Te gemakkelijk incasseerden we het eerste doelpunt. We voetbalden toen iets te passief. Bovendien werd het vlak voor de rust 0-2 na een stilstaande fase; In de tweede helft verdedigden we hoger en voetbalden we behoorlijk. We verhoogden de druk. Maar dan wordt het aan het uur 0-3 vanop de strafschopstip. Voetbal is een wedstrijd waarin je vertrouwen nodig hebt”, benadrukt Thalhammer die even zwijgt. Inderdaad, het vertrouwen ebde weg uit de Oostendse ploeg. “Wanneer wij nog kansen wilden creëren, vonden wij de speler niet meer in de rechthoek. Zo verloren we deze match.”

Geen flow

Thalhammer wil begrijpelijkerwijs niet toegeven dat er misschien wel onvoldoende kwaliteit in de kern van Oostende is. Maar op onze vraag wat dan het verschil is tussen Cercle Brugge, dat hij vorig jaar wel redde, en dit KV Oostende, dat hij niet in eerste kon houden, geeft hij wel een verfijnd antwoord.

© BELGA

“Bij Cercle was er meer fysieke kracht en inzet. Maar ik wil dit ook nuanceren. Eind december en in januari waren we goed bezig maar we oogstten geen punten. Als je die cruciale matchen wel wint, komt de flow en dan wordt toewijding wel gemakkelijker. Als je niet succesvol bent en steeds naast de punten grijpt, moet je voortdurend zoeken. Dat maakte het moeilijk voor ons. Het heeft dan niets met de speelstijl te maken! Ik wil niemand met de vinger wijzen. Velen faalden dit seizoen. Dan moeten velen in de spiegel kijken”, merkt Thalhammer op.

Teleurgesteld

“We hielden een paar clean sheets tegen Club Brugge (3-0) en Charleroi (0-0). Tegen Westerlo speelden we misschien onze beste match maar we verloren in de toegevoegde tijd. Ja, misschien was dat voor de spelers ook een keerpunt. Die toegevoegde tijd brak ons ook zuur op tegen Cercle Brugge en Kortrijk. Het is niet gemakkelijk voor een team om daarmee om te gaan. Ook slaagden we er nooit in om met dezelfde stabiele verdediging te spelen. Steeds kampten we met blessures en schorsingen.”

Toch uitten een paar spelers de voorbije week kritiek op zijn systeem. “Dat was niet positief in de voorbereiding op de match. Het zorgde voor een gebrek aan concentratie”, merkt Thalhammer op. Of hij volgend jaar zijn contract verder doet bij KVO, zegt hij niet. “Het is nu niet het moment om over de toekomst te praten. Ik trachtte alles voor deze club te geven maar het was duidelijk niet genoeg. Ik ben heel teleurgesteld.”