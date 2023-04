Challenger Pro League: RSCA Futures houdt punt thuis tegen Lierse

Ondanks een dubbele voorsprong heeft Lierse zaterdag op de zevende speeldag van de Promotion Play-off in de Challenger Pro League de punten moeten delen op het veld van RSCA Futures. De beloften van Anderlecht, nog steeds zonder overwinning in de promotiegroep, speelden 2-2 gelijk in het Lotto Park.

Aan de rust stond Lierse nog 0-2 voor. Een vroege goal van Nils Schouterden (9.) bezorgde de bezoekers een ideale start. Tien minuten later verdubbelde de 18-jarige Mathias Delorge-Knieper met zijn eerste officiële doelpunt de voorsprong.

De ploeg van trainer Guillaume Gillet rechtte de rug in de tweede helft en creëerde meer kansen. Op aangeven van Ilias Takidine nam Lucas Stassin (78.) de aansluitingstreffer voor zijn rekening. Twee minuten later werkte Amando Lapage een tweede assist van Ilias Takidine in een tijd af. In de laatste minuut van de toegevoegde tijd strandde een schot van Lierse-aanvaller Ryan Safari tegen de kruising.

De beloften van Anderlecht hebben uit zeven wedstrijden in de promotiegroep slechts twee punten verzameld. Door dat magere resultaat bezet RSCA Futures logischerwijze de laatste plaats in de groep met 36 punten in het totaal. Lierse heeft 43 punten en staat voorlaatste. De titelstrijd in tweede klasse speelt zich af tussen RWDM (59 punten) en SK Beveren (58 punten). Beide teams nemen het zondag tegen elkaar op.

Geen winnaar in duel tussen SL16 en Jong Genk

De wedstrijd tussen de beloften van Standard Luik en Jong Genk heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Op de zevende speeldag in de degradatiegroep van de Challenger Pro League speelden de twee beloftenteams 0-0 gelijk.

Beide ploegen schoten tijdens de wedstrijd slechts twee keer op doel. Ze schieten weinig op met het scoreloos gelijkspel op Sclessin. In de degradatiegroep heeft Jong Genk nu 26 punten, een meer dan SL16 dat vijfde en voorlaatste staat. Virton dat zondag tegen Dender speelt, staat voorlopig op de degradatieplaats en telt vier punten minder dan de beloften van Standard.