Het wordt steeds waarschijnlijker: geen Champions’ Play-offs voor Club Brugge. Als AA Gent in Mechelen minstens een punt pakt, is het mathematisch nog niet zeker maar moet de landskampioen volgende week op KV Oostende rekenen. Dat moet AA Gent dan punten afnemen maar is los zand al zeker van degradatie. Club speelde in Westerlo nochtans een sterke wedstrijd maar kon niet scoren.