REACTIES. Club Brugge-trainer Rik De Mil: “Ik geloof er nog in, zelfs als AA Gent wint”, Mignolet baalt: “Enkel de goals ontbraken”

Na ruim 94 minuten stond er nog altijd 0-0 op het scorebord in het Kuipje en dat was voor iedereen die blauw-zwart een warm hart toedraagt, een fikse ontgoocheling: “Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat we hier niet winnen”, sakkerde Simon Mignolet na het laatste fluitsignaal van ref D’Hondt.

Ook Rik De Mil was zoals de hele Club Brugge-entourage bijzonder teleurgesteld na het gelijkspel tegen Westerlo. Ondanks 22 schoten kreeg blauw-zwart er geen enkel goal in.

“En dan uitsluitend in het resultaat”, aldus de trainer van Club Brugge. “Want over de prestatie was ik heel tevreden. Dit is het Club dat ik wil zien. Hoog druk, dominant voetbal en stevig in de duels. We mochten Westerlo niet laten voetballen want dat kunnen ze heel goed. Ik vond dit het beste Club in lange tijd.”

Hoe kan het toch dat het zwalpende Club plots dit niveau haalt? “Tja, ik heb nu vijf speeldagen de leiding en we zaten heel diep. Dan moet je geleidelijk werken. Je kan dit niet in één keer omdraaien. In die eerste wedstrijd tegen Standard stonden we te laag op het veld te verdedigen maar we zijn opgeschoven en nu kunnen we hoog druk zetten. We hebben vier keer op vijf de nul gehouden en ons voetbal wordt beter en beter. Maar we moeten ook scherp blijven voor onszelf. Bolat mag dan wel een goede wedstrijd spelen, wij hadden moeten scoren.”

Het lijkt erop dat Club net te laat die goede vorm te pakken heeft. Als AA Gent zondag in Mechelen punten pakt, wordt het wel heel moeilijk. “Ik blijf erin geloven, zelfs als AA Gent wint. We mogen niet opgeven. Ik wil ook niet dat iemand in de club het opgeeft.”

Simon Mignolet baalt na nieuw Brugs puntenverlies: “Enkel de goals ontbraken”

“Nee, ik weet nog niet of ik zal kijken naar de match van AA Gent. We hebben een dagje vrij en die wil ik met mijn gezin doorbrengen”, bleef Mignolet nog enigszins op de vlakte na afloop van het nieuwe Brugse puntenverlies. Club Brugge mikte voorafgaand aan het duel in Westerlo voluit op een zes op zes. Die doelstelling zou de landskampioen in staat moeten stellen om alsnog de Champions’ Play-offs te bereiken. “We wilden zes op zes halen maar dat is nu dus niet meer mogelijk. Toch mogen we nu de moed zeker nog niet opgeven.”

Blauw-zwart heeft haar lot dan ook al een poosje niet meer in eigen handen: “Het is eerder fout gelopen”, keek Mignolet nog even terug op de voorbije maanden. “Daar kunnen we nu echter niks meer aan veranderen. Ik stel anderzijds wel vast dat we sinds de aanstelling van Rik De Mil wel stilaan opnieuw het oude Brugge aan het zien. Defensief staat het beter, zo houden we ook opnieuw de nul. De vierde keer al in de laatste vijf duels. Op het middenveld groeit Onyedika ook in zijn rol als zes. Enkel de goals ontbraken vandaag, dat is zuur.”

“We tellen nu inderdaad slechts één punt meer dan Gent en Standard maar toch ben ik best tevreden over de manier waarop we momenteel voetballen. Anderzijds beseffen we ook wel dat de kans dat we alsnog in Play-off 1 raken, opnieuw wat kleiner is geworden. Indien we effectief in Play-off 2 moeten aantreden, zullen we die ook gewoon proberen te winnen. Dat zijn we aan onze status verplicht als Club Brugge.”

Ondertussen probeerde Mignolet ook zijn ploegmakkers nog wat moed in te blazen: “Uiteraard is iedereen nu ontgoocheld, dat is logisch na zo’n partij. Dit was misschien wel onze beste match sinds lang. Jammer genoeg liep het telkens mis bij de laatste pass enzovoort. We verdienden hier de drie punten maar gaan uiteindelijk naar huis met slechts één. Tegelijk slik je ook weer geen goal, hoewel Westerlo dit seizoen toch heel vlot scoort.”

“Het is natuurlijk frustrerend voor ons. Als we dan toch eens scoorden, keurde de VAR die af. Net als tegen Kortrijk, verzuimen we de kansen af te maken. Dat kost je uiteindelijk wel vijf punten. Of dat fataal zal zijn voor Play-off 1? Dat kun je nu nog niet zeggen. We moeten afwachten wat AA Gent doet in Mechelen. Ongeacht dat resultaat moet je gewoon winnen tegen Eupen”, besloot het betrouwbare sluitstuk van Club Brugge die in Westerlo slechts sporadisch in actie moest komen.

De Roeck: “Dit was een heel sterk Club”

Jonas De Roeck zag wat iedereen had gezien. “Dit was een heel sterk Club Brugge”, aldus de trainer van Westerlo. “Wij hebben daar te weinig agressie tegenover gesteld. Ik ben al blij dat we bij momenten iets hebben laten zien. Laten we zeggen dat ik vooral tevreden ben dat we zo’n moeilijke wedstrijd op 0-0 konden laten eindigen. In het begin van het seizoen hadden we zo’n match zeker verloren. We doen nog volop mee en als we in Seraing winnen, kunnen we ons goede seizoen verzilveren met een plaats in de Europe Play-offs. Als ik het zo bekijk, zijn daar ook enkele interessante wedstrijden te spelen (lacht).” (lvdw, ssg)