Agent geschorst na tumultueuze arrestatie: beelden tonen hoe hij 16-jarige bromfietser nog slaat terwijl die op de grond ligt

Enkele ploegen van de lokale politiezone LaMa (Lanaken-Maasmechelen) hebben vrijdagavond een achtervolging moeten inzetten op een 16-jarige jongen op een bromfiets, die zonder geldig rijbewijs reed. Via het shoppingcentrum M2 en de Koninginnelaan en de winkelstraat Pauwengraaf in Eisden-Tuinwijk ging het richting Bevrijdingslaan, waar vier motoragenten de jongen konden onderscheppen, waarna een tumultueuze arrestatie volgde. Eén agent is tijdelijk geschorst.

Onmiddellijk waren er jongeren die hun smartphone bovenhaalden om de arrestatie te filmen. De filmende jongeren uitten hun ongenoegen over het optreden van de agenten. De vader van de tienerjongen diende klacht in over het optreden van de politie. De vader meende dat een agent hardhandig tekeer ging.

Om het dossier in alle onafhankelijkheid en objectiviteit te behandelen zal volgens het parket van Limburg de naburige lokale politie Carma (Genk, As, Oudsbergen, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) het onderzoek naar de omstandigheden voeren.

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen voegde er zaterdag aan toe dat de jongen op de bromfiets eerder al was opgevallen door zijn provocatief rijgedrag. “Hij reed op een bromfiets waarop een vervalst kenteken bevestigd was en die niet verzekerd was. Verder had hij een machete in zijn bezit,” aldus de Maasmechelse burgemeester.