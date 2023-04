Stad doet oproep naar tips na imposant sluikstort: “Dit is degoutant. De dader mag zijn straf niet ontlopen”

De zakken werden vermoedelijk één voor één van op een aanhangwagen in de berm gegooid. — © IF

De stad Zottegem is op zoek naar getuigen die kunnen helpen bij het vinden van de dader van een imposant sluikstort. In de Pardassenhoek vlak bij de grens met Sint-Lievens-Esse (Herzele) werden liefst 40 witte zakken gevuld met pleister in berm gedumpt.

“Wij zijn verbijsterd over de omvang van dit sluikstort. Meer dan 40 zakken gevuld met steenpuin en pleister werden vermoedelijk gewoon één voor één van een aanhangwagen in de berm gegooid. Dit is gewoon degoutant”, zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). “We doen dan ook een oproep naar onze inwoners: wie kan er ons leiden naar de dader. Niemand kan toch ongemerkt een aanhangwagen vullen met 40 zakken? De feiten zouden in de loop van woensdag 12 april hebben plaatsgevonden. Kan je ons een tip geven die naar de dader(s) leidt neem dan zo snel mogelijk contact met de lokale politie (09/364.47.30) of met de milieudienst (09/364.65.13). Er staan zware straffen op zulke delicten. Wij willen niet dat de dader zijn straf ontloopt.”