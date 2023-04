Hij deelde bij Real de kleedkamer met Ronaldo en Raul, nu maakt Royston Drenthe (36) naam in de zorgsector: “Dit geeft me zo veel voldoening”

Royston Drenthe heeft er een rijkgevulde carrière opzitten. De geboren Rotterdammer versierde als tiener een transfer van Feyenoord naar Real Madrid, maar het ging nadien snel bergaf. Intussen is Drenthe 36 jaar, voetbalt hij nog steeds (op een iets lager niveau weliswaar) maar is hij ook in een andere sector actief.

Namelijk in de zorg. Drenthe is daar als ZZP’er, of beter gezegd als zelfstandig ondernemer, naam aan het maken. Maar vanwaar de carrièreswitch?

In 2007 kwam Drenthe aan in Madrid en werd hij ploegmaat van bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, Raul, Casillas en Ruud van Nistelrooij. Een gegeven dat hem hoogheidswaanzin deed krijgen, want de Nederlander gaf eerder al aan dat hij toen “overal schijt aan had en dat hij zich als een God begon te voelen”. “Voor mij was het hele leven alleen maar glitter en glamour”, aldus Drenthe, die in 2012 een einde zag komen aan zijn Spaans avontuurtje.

Na onder meer enkele passages in Engeland zet Drenthe in 2016 zijn voetbalcarrière on-hold. En dat om rapper te worden. Hij doopt zichzelf twee jaar lang om als Roya2Faces, maar voelt dat zijn toekomst toch eerder in het voetbal lijkt te liggen.

Uit burn-out gekomen

Maar de eenmalige international van Oranje voelde zich niet meer hetzelfde als in zijn periode bij Real. Toen de coronacrisis erbij kwam, leek het helemaal niet meer te lukken voor Drenthe. “Ik zat op een gegeven moment bij mijn moeder thuis en kwam twee maanden haar huis niet uit. Ik had in niks zin”, vertelt hij in een interview met Voetbal International.

Een nieuwe periode in Spanje bij deed Drenthe heropleven, maar hij merkte dat hij ook iets anders in zijn leven nodig heeft naast het voetbal. Afgelopen zomer zocht Drenthe dan een manier om wat meer afstand te nemen van het voetbal en op die manier meer te leren over de huidige samenleving. Omdat zijn hele familie een leven heeft in de zorgsector, besloot de 36-jarige Nederlander zich er eveneens in te verdiepen. Drenthe, die momenteel te rade gaat bij een therapeut “om een beter persoon te worden”, nam lessen in zorgondersteuning- en beveiliging. Vervolgens schreef hij zichzelf in als zelfstandig ondernemer bij bemiddelingsorganisatie Just Simple Care. Daar werkt hij met volwassenen van alle leeftijden.

En uiteraard wordt Drenthe bij de patiënten wel eens herkend. “Een Roemeense jongen kon niet geloven dat zijn begeleider bij Real Madrid heeft gespeeld: I don’t believe you. This is not possible. Toen zei ik: Weet je wat? Take your phone, go on Google and type in my name. Daar zag hij toch echt afbeeldingen van zijn begeleider naast mannen als Ronaldo, Kaka en Robben”, legt Drenthe uit.

Beveiligen en entertainen

De Rotterdammer heeft afwisselend werk. De ene dag dient hij als zorgbeveiliger wanneer patiënten het in bepaalde instellingen te bont gemaakt hebben. De andere dag is hij degene die de mensen entertaint. “Dan gaan we bijvoorbeeld een stukje wandelen en onlangs heb ik bijvoorbeeld ook een potje Call of Duty op de PlayStation met ze gespeeld. Ik merk dat ze een positief gevoel overhouden achteraf en dat geeft me zo veel voldoening.”

Drenthe zegt het voetbal nog niet definitief vaarwel. Komend seizoen wil hij naar eigen zeggen nog één keer alles geven bij de Kozakken Boys in de Nederlandse Tweede Divisie. “Ik weet dat ik mezelf weer kan opkrikken naar negentig procent. Misschien wel naar honderd, dan is het klaar!”