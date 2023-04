Met jaren vertraging neemt Finland nieuwe nucleaire reactor in dienst

Na jarenlange vertragingen is zondag in Finland een nieuwe nucleaire reactor van het type EPR in gebruik genomen. Dat heeft uitbater TVO meegedeeld. De reactor gaat ongeveer een derde van de Finse elektriciteit produceren.

De bouw van de nieuwe reactor OL3 in de kerncentrale van Olkiluoto startte in 2005 en moest volgens de oorspronkelijke planning zo’n vier jaar in beslag nemen. Het project kreeg echter met tal van technische problemen en oplopende kosten te kampen en uiteindelijk werd de reactor pas in december 2021 met liefst twaalf jaar vertraging opgestart.

Ook tijdens de testfase liep nog een en ander mis. Normaal moest de reactor tegen december vorig jaar stroom gaan leveren, maar een defect aan een pomp gooide roet in het eten. Met enige maanden vertraging is de reactor nu toch in dienst genomen. “De tests zijn beëindigd en de elektriciteitsproductie is vandaag gestart”, zo meldde TVO. “Vanaf vandaag wordt ongeveer 30 procent van de Finse elektriciteit geproduceerd in Olkiluoto”.

De site van Olkiluoto telt ook twee oudere reactoren. De nieuwe reactor van 1.600 megawatt is gebouwd door het Franse concern Areva, die het type EPR (European Pressurized Reactor) samen met het Franse EDF en het Duitse Siemens ontwikkelde.

Het type EPR is ontwikkeld om nucleaire energie een nieuw elan te geven na de ramp in Tsjernobyl in 1986. De uitrol is echter geen sinecure gebleken. Zo heeft ook de aanleg van een reactor in het Franse Flamanville jarenlange vertraging opgelopen. In China zijn wel al twee reactoren in dienst genomen.