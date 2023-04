Drie argumenten waarom Cercle Brugge nog mag hopen op die felbegeerde achtste plaats (met een belangrijke rol voor Genk)

Het stond in de sterren geschreven dat de prijzen in de reguliere competitie pas op de slotdag zouden uitgereikt worden. En dat Waregem daar een pleisterplaats in zou worden, was ook al langer duidelijk. Essevee kan zich alsnog van het behoud verzekeren als het wint van Cercle. Maar ook groen-zwart moet winnen als het nog die achtste plaats wil pakken. En dan nog valt het af te wachten wat Anderlecht en Charleroi nog voor mekaar krijgen. Racing Genk kan hier zondagmiddag en ook volgende week een sleutelrol in spelen.