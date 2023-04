VIDEO. Lazio-aanvaller Ciro Immobile houdt gebroken rib over aan botsing met tram

Zondagochtend is Ciro Immobile, aanvaller bij SS Lazio, in Rome betrokken geraakt bij een ongeval. De Italiaan botste met zijn wagen tegen een tram, die naar verluidt door een rood licht reed.

“Gelukkig ben ik in orde, mijn arm doet alleen een beetje pijn. De tram negeerde een rood sein”, zo zegt de 33-jarige spits op een video. Daarop is ook te zien dat de voorkant van zijn Land Rover helemaal naar de vaantjes is.

Immobile en zijn kinderen werden samen met enkele andere personen naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. Italiaanse media melden dat de botsing tussen de auto en de tram gepaard ging met hoge snelheid. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport raakte ook de bestuurder van de tram gewond.

Lazio deelde intussen een medische update over haar spits. Daaruit blijkt dat Immobile een gebroken rib heeft opgelopen. Ook zijn wervelkolom is geraakt, maar “zijn toestand is momenteel in orde”, schrijft de Romeinse club nog.

Immobile scoorde namens Lazio afgelopen vrijdagavond nog vanaf de penaltystip tegen Spezia. Zijn tiende van het seizoen. De Romeinen staan momenteel tweede in de Serie A, achter leider Napoli.

