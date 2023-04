“Het is nodig om een einde te maken aan de speciale militaire operatie.” De oproep van Wagner-baas Prigozjin kwam als een verrassing, maar we hoeden ons beter voor euforie. Experts waarschuwen dan ook dat we zijn woorden niet verkeerd mogen interpreteren: “Ik vermoed dat hij deze boodschap gegeven heeft met de zegen van het Kremlin.”