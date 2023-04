Waarom moest de kleine Raul (9) dood en waarom verzweeg mama Yoana (30) zo lang wat er met haar zoontje gebeurd was? De familie van de jongen die enkele dagen geleden in het Gentse Houtdok gevonden werd, is in shock. Zij ontfermen zich nu over Rauls zus, die getuige was van alle gruwel. “We zijn er kapot van”, vertelt haar oom Marius, die als eerste naar de politie stapte.