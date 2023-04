Britse verpleegkundigen waarschuwen voor stakingsacties tot Kerstmis

Het is niet uitgesloten dat de stakingsacties van de Britse verpleegkundigen nog tot Kerstmis zullen duren. Daarvoor heeft het hoofd van de belangrijkste vakbond zondag gewaarschuwd in de aanloop naar een nieuwe 48-urenstaking eind deze maand.

De verpleegkundigen lanceerden in december een stakingsgolf die ongezien is in het meer dan honderdjarige bestaan van hun vakbond, de Royal College of Nursing (RCN). Vrijdag verwierpen ze een voorstel van de regering, dat hen een salarisverhoging van 5 procent en een eenmalige premie van minstens 1.250 Britse pond in het vooruitzicht stelde.

Op 30 april vat de RCN een nieuwe 48-urenstaking aan, die ditmaal ook de spoeddiensten en de diensten intensieve zorg niet zal sparen. Komt er tegen begin mei geen akkoord uit de bus, dan wordt een stemming over de volgende stappen georganiseerd. “Is die stemming succesvol, dan betekent dat verdere stakingsacties tot Kerstmis”, zo waarschuwde secretaris-generaal Pat Cullen van de RCN zondag op de BBC.

In het Verenigd Koninkrijk bedraagt de inflatie meer dan 10 procent. De stijgende levensduurte heeft er een golf van protestacties voor salarisverhogingen in de hand gewerkt, zowel bij de openbare diensten als in de private sector.