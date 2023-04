Drie gewonden na harde klap op E403, onder wie één zwaargewonde

Op de E403 richting Brugge is zondagmiddag een zwaar ongeval gebeurd. De bestuurder van een personenwagen raakte zwaargewond en moest bevrijd worden door de brandweer. In totaal werden drie gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Op de snelweg is intussen één rijstrook opnieuw open.

Omstreeks 12 uur zondagmiddag kwam het op de E403 - op de grens tussen Veldegem en Ruddervoorde - tot een zware botsing tussen een Toyota en een terreinwagen. Beide voertuigen kwamen door de harde klap op hun zijkant terecht. De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. In totaal werden drie personen overgebracht naar het ziekenhuis.

De snelweg werd een uur lang volledig afgesloten, maar intussen is opnieuw één rijstrook open. Beide voertuigen worden momenteel getakeld. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Het was nog onduidelijk of het zwaargewonde slachtoffer in levensgevaar verkeerde.

